Южная Корея начала подготовку к переговорам на высоком уровне с КНДР

СЕУЛ , 28 мая. / ТАСС /. Республика Корея начала подготовку к намеченным на 1 июня переговорам на высоком уровне с КНДР. Об этом сообщил в понедельник в Сеуле представитель министерства объединения Пэк Дэ Хун.

"В настоящее время ведутся приготовления на рабочем уровне", — сказал он. По словам чиновника, южнокорейская сторона уточняет состав своей делегации на переговорах.

Ранее власти КНДР отменили намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом, обосновав это его участием в американо-южнокорейских учениях Max Thunder.