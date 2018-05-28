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Южная Корея начала подготовку к переговорам на высоком уровне с КНДР
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Южная Корея начала подготовку к переговорам на высоком уровне с КНДР 

ТАСС 28 мая 2018
СЕУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Республика Корея начала подготовку к намеченным на 1 июня переговорам на высоком уровне с КНДР. Об этом сообщил в понедельник в Сеуле представитель министерства объединения Пэк Дэ Хун.
"В настоящее время ведутся приготовления на рабочем уровне", — сказал он. По словам чиновника, южнокорейская сторона уточняет состав своей делегации на переговорах.
Ранее власти КНДР отменили намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом, обосновав это его участием в американо-южнокорейских учениях Max Thunder.
Однако уже 26 мая лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели в пограничном Пханмунджоме не объявленные заранее переговоры. До этого лидеры двух стран впервые за десятилетие встретились на двустороннем саммите 27 апреля. По итогам второй встречи КНДР подтвердила стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и готовность к саммиту с президентом США. Стороны также договорились провести 1 июня переговоры на высоком уровне.
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