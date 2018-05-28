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Напасть на россиян в Сирии могли боевики с базы США
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Напасть на россиян в Сирии могли боевики с базы США 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
В Минобороны России рассматривают две версии того, кто стоял за нападением на российских военных в Сирии 23 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Накануне стало известно, что в Сирии в результате нападения боевиков погибли два российских советника. Еще пятеро военнослужащих получили ранения, двое из них скончались в военном госпитале в Москве. Все военнослужащие были представлены к государственным наградам.
Газета пишет, что за несколько дней до атаки в провинцию Дейр-эз-Зор прибыла группа примерно из десяти российских военнослужащих. Они должны были координировать действия сирийских военных. 23 мая боевики открыли огонь из крупнокалиберного вооружения по позициям сирийцев. Тогда российские военные приняли командование на себя. В этом бою и погибли четверо военнослужащих.
По одной из версий, за нападением стояли боевики группировки «Исламское государство». Однако, как выяснил «Коммерсантъ», есть и другая версия. Источник газеты рассказал, что за два дня до нападения в район Дейр-эз-Зора под предлогом помощи курдским формированиям с базы Эт-Танф в провинции Хомс перебрасывались бойцы так называемой Свободной сирийской армии. Россия считает их пособниками боевиков.
Источник отметил, что в настоящий момент проверяется информация о причастности боевиков, проходивших подготовку на этом объекте, к обстрелу сирийской батареи.
Также подчеркивается, что Эт-Танф — военная база международной коалиции, созданная в 2014 году спецслужбами США. Она, по разным данным, активно используется коалицией для военной подготовки представителей «умеренной оппозиции», пишет издание.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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