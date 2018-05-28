Делегация США прибыла в КНДР 

Большая американская делегация прибыла в Северную Корею для переговоров по поводу предстоящей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом президент США написал в Twitter. Глава Белого дома уверен, что у КНДР есть потенциал и однажды она будет прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении.
Ранее глава пресс-службы госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что переговоры американской делегации с представителями правительства КНДР проходят в пограничном пункте Пханмунджом.
Добавим, что в минувший четверг, 24 мая, Дональд Трамп направил Ким Чен Ыну письмо, в котором проинформировал, что саммита 12 июня не будет из-за враждебных заявлений Пхеньяна.
Но спустя два дня политик сменил гнев на милость и снова заявил о своем желании встретиться с лидером КНДР. На переговорах в Сингапуре главы двух государств должны обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.