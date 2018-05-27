Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что на Украине «правят шизофреники». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, популизм — это решения украинских властей, убивающие экономику страны.
«Это — то, что вы поёте песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — приводят его слова «Украинские новости».
Рабинович заявил, что «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».
«Да нами правят шизофреники!» — сказал депутат.
Ранее депутат Рады Юрий Бойко призвал восстановить экономическое сотрудничество между Украиной и Россией.