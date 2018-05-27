WP: делегация из Вашингтона прибыла в Пхеньян для подготовки к саммиту США — КНДР

По данным ее источников, возглавляет делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, который прежде уже вел переговоры о ядерном разоружении с Пхеньяном. Он в том числе намерен встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году. Как ожидается, встречи будут продолжаться до среды.

Трамп в субботу заявил, что США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории саммита с КНДР 12 июня в Сингапуре, несмотря на то, что двумя днями ранее он направил Ким Чен Ыну послание, в котором проинформировал его, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Также в субботу Белый дом заявил, что правительственная делегация направится по ранее утвержденному графику в Сингапур для подготовки к саммиту 12 июня на тот случай, если он все же состоится. На этой встрече на высшем уровне, как предполагается, должна обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова.