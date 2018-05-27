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В СБУ заявили о гибели двух сотрудников в Донбассе
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В СБУ заявили о гибели двух сотрудников в Донбассе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: © Yuri DYACHYSHYN / AFP
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на территории подконтрольной Киеву части Луганской области погибли двое силовиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлечённых в операцию объединённых сил, попала под артиллерийский обстрел», — говорится в сообщении.
Как отмечается, погибшие были сотрудниками спецподразделения «Альфа». Ещё один получил ранения.
Ранее сообщалось, что народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих ВСУ в так называемой серой зоне.
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