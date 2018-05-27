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Europa-Park открылся после пожара
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Europa-Park открылся после пожара 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: EPA
Крупнейший немецкий парк аттракционов Europa-Park открылся после пожара. Горели "Пираты Батавии", тушением занимались около 500 человек. Семеро пожарных пострадали, отмечает РИА Новости.
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