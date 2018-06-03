Трамп оказался неподсуден по «российскому делу»

По данным издания, адвокаты утверждают, что конституция США позволяет Трампу прекратить данное расследовании или использовать свое право на помилование.

Как отмечается, юристы президента США также указывают на то, что вызов Трампа на допрос по "российскому делу" унизит американского лидера перед всем миром, так как занятость помешает ему подготовить ответы на вопросы Мюллера.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Мюллера в утечках писем его адвокатов в СМИ.