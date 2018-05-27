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Клинтон захотела возглавить Facebook
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Клинтон захотела возглавить Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что представляет себя на посту гендиректора Facebook, пишет The Washington Post.
В Гарвардском университете у Клинтон спросили, в какой компании она хотела бы занять пост генерального директора. В ответ она заявила, что выбрала бы Facebook, так как эта соцсеть обладает властью над информационным потоком во всем мире, передает RT.
«Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей, но большинство людей в нашей стране узнают новости, правдивые или нет, из Facebook», — заявила Клинтон.
Издание напоминает, что эта соцсеть оказалась ранее в центре скандала с якобы «российским вмешательством» в выборы президента США в 2016 году, которые Клинтон проиграла Дональду Трампу.
Кроме того, Facebook оказался также раскритикован за утечку персональных данных миллионов его пользователей.
Клинтон назвала эти проблемы «неожиданными последствиями их бизнес модели».
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