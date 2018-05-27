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В Сирии восстановят разрушенный боевиками православный храм
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В Сирии восстановят разрушенный боевиками православный храм 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Православный храм святой Феклы в сирийском городе Маалюля провинции Дамаск, разрушенный боевиками, будет полностью восстановлен в течении месяца, там начнутся богослужения, сообщил журналистам настоятель храма отец Ильяс.
"Все было разрушено. Мы сразу же приступили к восстановлению. Сейчас практически все готово. Нам осталось только завезти мебель в кельи, и максимум через месяц монахини монастыря смогут вернуться в свою обитель", — рассказал он. По словам священнослужителя, сразу же после этого в храме начнутся богослужения. Они будут проводиться ежедневно.
"Для этого маленького городка очень важно восстановить все, что было разрушено. Потому что живут они за счет паломников. И за счет туристов. Сейчас вы сами видите, здесь нет ни одного туриста. Поэтому, то, что здесь происходит, то, что мы видим сегодня, это огромное счастье для жителей города. И для Сирии в целом. Думаю, и для всего христианского мира", — отметила гид-экскурсовод Ольга Потапова.
Среди жителей города Маалюля 2/3 христиане различных конфессий, богослужения в христианских храмах ведется в том числе и на арамейском языке. В декабре 2013 года монахини храма святой Феклы были захвачены боевиками террористической группировки "Джебхаат ан-Нусра"*. Более чем через три месяца монахини были обменены на родственников боевиков.
В апреле 2014 года город был освобожден сирийскими правительственными войсками. За время, когда город контролировали исламисты, были уничтожены и осквернены многие христианские святыни.
* Запрещенная в России террористическая организация
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