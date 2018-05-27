Между США и КНДР необходимо установить горячую линию связи

Президент Южной Кореи выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с лидерами КНДР и США , целью которых станет завершение враждебных отношений стран.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном отметил, что считает необходимым установление горячей линии связи между США и КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

Президент Южной Кореи также выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с лидерами КНДР и США, целью которых станет завершение враждебных отношений стран.

В ходе переговоров лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились провести встречу на высоком уровне 1 июня и объявили о намерении как можно быстрее реализовать декларацию 27 апреля.