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Между США и КНДР необходимо установить горячую линию связи
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Между США и КНДР необходимо установить горячую линию связи 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Oliver Contreras Consolidated News Photos / Globallookpress
Президент Южной Кореи выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с лидерами КНДР и США, целью которых станет завершение враждебных отношений стран.
Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном отметил, что считает необходимым установление горячей линии связи между США и КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.
Президент Южной Кореи также выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с лидерами КНДР и США, целью которых станет завершение враждебных отношений стран.
В ходе переговоров лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились провести встречу на высоком уровне 1 июня и объявили о намерении как можно быстрее реализовать декларацию 27 апреля.
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