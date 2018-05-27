В Колумбии пройдут выборы президента

Граждане Колумбии выбирают в воскресенье нового президента страны на ближайшие четыре года и фактически определяют будущее мирных соглашений с повстанцами, заключенных при нынешнем президенте Хуане Мануэле Сантосе.

По данным Национального избирательного совета страны, в выборах имеют право принять участие 36,2 миллиона граждан. Именно им предстоит определить нового главу государства из шести кандидатов, претендующих на этот пост.

С большой долей вероятности, по мнению аналитиков, в первом туре ни одному кандидату не удастся получить необходимые для победы 50% плюс один голос, а это значит, что окончательно имя президента будет названо 17 июня в ходе второго тура голосования. Все последние выборы проходили именно по этому сценарию, и нынешний президент Сантос выбирался в 2010 году и переизбирался в 2014 году во втором туре.

При этом именно при Сантосе в 2015 году конгресс отменил возможность переизбрания президента на второй срок, поэтому нынешние кандидаты борются только за один президентский мандат.

Среди кандидатов наблюдатели выделяют двух потенциальных лидеров, которые и могут, скорее всего, выйти во второй тур. Это представитель правых сил Иван Дуке и экс-мэр столицы Боготы Густаво Петро, придерживающийся левых взглядов.

Первый кандидат идет от партии "Демократический центр", лидером которой является экс-президент Альваро Урибе — ярый противник достигнутых соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Теоретическая победа Дуке может поставить под вопрос продолжение дальнейших переговоров, в том числе со второй крупнейшей повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО), хотя прямых заявлений о прекращении диалога он себе не позволял.

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой Боготы с 2012 по 2015 годы, до этого был конгрессменом. Когда-то он состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило здание дворца правосудия в Боготе.

Остальные кандидаты — это Умберто де ла Калье от коалиции Либеральной колумбийской партии и партии "Социальный независимый альянс", именно он возглавлял делегацию правительства на завершившихся успехом переговорах с повстанцами из РВСК; кандидат от коалиции "Колумбия" Серхио Фахардо был губернатором департамента Антиокия и мэром Медельина; экс-вице-президент страны и самовыдвиженец Херман Варгас Льерас, пользующийся поддержкой правоцентристских сил в лице партии "Радикальная перемена" христианский пастор, экс-сенатор Хорхе Антонио Трухильо, выдвинувшийся от политического движения "Все мы — Колумбия".