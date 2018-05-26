Китай и Европа обойдутся без США

На этой неделе в КНР с визитом побывала канцлер Ангела Меркель , которая ищет пути для большего экономического сближения с Китаем на фоне выхода США из ядерной сделки с Тегераном . Радикальные действия Трампа бьют по германскому бизнесу, у которого есть свои интересы в Иране . Меркель нужен Китай для сохранения статус-кво в ситуации вокруг Ирана, Пекин же надеется на прямое сотрудничество с Европой в обход ставших непредсказуемыми США, отмечают эксперты.

Свой визит канцлер Германии Ангела Меркель завершила на юге Китая, где встретилась с представителями китайского бизнеса, открыла инновационный хаб германо-китайской внешнеторговой палаты и посетила предприятие Siemens

Она также провела встречу с главой КНР Си Цзиньпином . К визиту германского канцлера в Поднебесную было приковано внимание не только немецкой и китайской прессы, но и мировой, поскольку он проходит в судьбоносное время для обеих стран. Выход США из ядерной сделки с Ираном сближает позиции Китая и Германии, которые выступают за сохранение соглашения.

Теперь обе страны сверяют часы в отношении ситуации с Ираном, где Германия является крупнейшим европейским инвестором. «Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих общий интерес, в том числе по международной торговле и проблеме вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении китайского агентства «Синхуа», опубликованного после встречи Меркель и главы КНР Си Цзиньпином.

Как и другие страны ЕС , Германия сегодня стоит перед сложным выбором — сохранение сотрудничества с Ираном угрожает Берлину экономическими санкциями со стороны США. Уход немецких компаний из Ирана обернется серьезными экономическими потерями на растущем иранском рынке.

На встрече с председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном канцлер Германии заявила, что Берлин продолжит придерживаться ядерного соглашения с Ираном. «Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение», — подчеркнула политик.

«Европейцы не слишком озабочены ядерной программой Ирана, их интересуют собственные экономические интересы», — говорит «Газете.Ru» глава комитета по международным делам Константин Косачев, который отмечает, что сильное экономическое давление США может изменить тактику европейцев: «Если давление будет сильнее, ЕС будет сопротивляться».

В этом контексте Косачев считает, что визит Меркель в Китай касается не столько двусторонних отношений, сколько отношений США и ЕС. «Она хочет сказать, что мы будем держать голову прямо», — говорит сенатор.

Великобритании, В настоящее время Германия вместе с другими европейскими участниками соглашения с Ираном ищет пути сохранения «ядерной сделки». В пятницу 25 мая в Вене прошли переговоры Германии, Франции России и Китая на предмет заключения новой сделки, которая будет включать те же положения, но с добавлением новых элементов. По словам постпреда России Михаила Ульянова при международных организациях в Вене, по итогам встречи появился «повод для острожного оптимизма».

Держи дверь шире

Однако добиваясь сохранения соглашения с Ираном, Меркель в то же время дала понять, что в Германии рассматривают и худшие варианты. Она отметила, что китайские компании могут занять место ряда компаний из Европы на иранском рынке.

«Значит ли это, что Пекин готов идти на прямую конфронтацию с Соединенными Штатами и игнорировать экономические угрозы?» — задается вопросом главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов. По мнению эксперта, в словах Меркель «была некоторая ирония», так как «китайские переговорщики прикладывают огромные усилия, чтобы хоть как-то сбалансировать китайско-американские экономические связи».

Эксперт напоминает, что Европа всегда интересовала Китай, а транспортный проект «один пояс — один путь» в первую очередь направлен на европейский рынок. «Но сейчас Европа нужна Китаю еще и как политический партнер, чтобы хотя бы в какой-то степени уравновесить дестабилизирующий эффект политики Дональда Трампа ».

При этом нельзя исключать: слова Меркель означают, что Германия готова «уступить» иранский рынок КНР в сложившихся условиях, чтобы получить дополнительные возможности в Китае.

В 2017 году Китай стал главным экономическим партнером Германии, потеснив США. Объем торговли Германии с КНР составил €186,6 млрд в 2017 году по сравнению с €170,2 млрд в 2016-м.

В Китае уже заявили, что «откроют двери шире» для германского бизнеса. Как отмечает агентство Reuters , для КНР предоставление новых возможностей для немецких фирм важно в контексте экономических отношений с США. Они сегодня все чаще подвергаются давлению со стороны США.

«Американский бизнес очень хочет расширить свое присутствие в Китае, но Трамп уже очень многого не позволяет делать, и теперь все предложения будут адресованы в первую очередь европейскому бизнесу, как бизнесу более предсказуемому, более надежному и разумному, чтобы основным источником для высокотехнологичного партнерства становилась Европа во главе с Германией, а не США, которые по политическим причинам теряют эту роль», — говорит Александр Ломанов.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что двусторонняя торговля между США и Китаем в будущем изменится. «Наше торговое соглашение с Китаем хорошо продвигается, однако по итогу нам придется прибегнуть к иной структуре, поскольку заключить (соглашение) и проверить результаты после его достижения будет слишком сложно», — написал Трамп в своем твиттере.

Недавно Китай согласился купить большое количество американской сельхозтехники. На эту меру китайское руководство пошло, опасаясь, что по стране ударят американские пошлины на сталь и алюминий. Однако стороны смогли достичь компромисса, избежав торговых войн.

«Угрозами «торговых войн» Трамп очень сильно донимает китайское руководство. У Китая возникло очень неприятное ощущение, что традиционная и привычная для Китая, сложившаяся за последние несколько десятилетий система экономических связей начинает разрушаться благодаря гиперактивной экономической политике Трампа.

С другой стороны, в Китае есть понимание, что не все западные страны разделяют позицию США, поэтому у Китая есть сейчас заинтересованность в том, чтобы вести прямой диалог с Европой. И это новая тенденция», — говорит Ломанов.

Права человека vs. бизнес

Этот визит в КНР для Меркель уже 11-й, но, как пишет в комментарии для издания China Daily директор центра ЕС — Азия в Брюсселе Фразер Камерон, он проходит в изменившихся для Меркель обстоятельствах. Канцлер Германии, по его словам, «травмированный лидер», так как возглавляет нестабильную коалицию с социал-демократами. Он отмечает что социал-демократы, получившие в ее кабинете ключевые посты глав МИДа Минфина , придерживаются более жесткого подхода к Китаю.

В свою очередь, лидер КНР Си Цзиньпин недавно добился усиления своей власти, что вызвало критику в Европе. Однако в этот раз Меркель воздержалась от публичной критики ситуации с правами человека в Китае. Хотя она все же встретилась с Ху Ян, супругой китайского дессидента Ю Веншенга, который находится в предварительном заключении в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением.

В то же время, согласно опросу на сайте радиостанции «Немецкая волна», 60% опрошенных считают, что Германия должна работать вместе с КНР, которая является «новой супердержавой» В свою очередь, против выступают 21% опрошенных, так как, по их мнению, в Китае не соблюдаются права человека.