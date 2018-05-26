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Столтенберг заявил, что Совет Россия — НАТО соберется 31 мая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Заседание Совета Россия — НАТО пройдет на следующей неделе — в четверг, 31 мая. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкому еженедельнику Der Spiegel в субботу.
"Мы соберемся в следующий четверг для Совета Россия — НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией", — приводит издание его слова. "Нам нужен диалог, чтобы улучшать наши отношения и снизить напряжение", — сказал он. По его словам, контакты с Москвой выстраивать непросто, но при этом очень важно.
В числе релевантных тем Столтенберг назвал "Украину, военную прозрачность, снижение рисков и учения".
Последняя встреча Совета Россия — НАТО прошла в октябре 2017 года. Как тогда заявил занимавший пост постоянного представителя РФ при альянсе Александр Грушко, конкретных результатов она не принесла.
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