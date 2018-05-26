В Италии заявили о бесполезности антироссийских санкций

Итальянский политик заявил о бесполезности антироссийских санкций

Новое правительство Италии поднимет вопрос об отмене антироссийских санкций, полно решимости сделать это, заявил РИА Новости депутат национального парламента Италии от "Лиги" Паоло Гримольди.

Ливия, Ранее "Движение 5 звезд" и "Лига" обнародовали окончательный текст "контракта", в котором детально прописана программа действий будущего коалиционного правительства. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия подтверждает свою принадлежность к Североатлантическому альянсу США в качестве "привилегированного союзника", но при этом выступает за открытость в отношении России , которая является "не угрозой, а все более значимым торговым-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов ( Сирия Йемен )". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

По его словам, санкции против России бесполезны и несут вред экономике Италии, а также ее компаниям.

"Новое правительство, которое начинает работу, будет поднимать вопрос об отмене антироссийских санкций. Мы знаем, что подвергнемся давлению, это (отмена санкций) будет очень тяжелым процессом, но мы полны решимости стать первым европейским правительством, которое имеет четкую установку на это в своей политике. Почему? Потому что все наши ассоциации компаний, которые работают с Россией, просят помочь им в работе и дать возможность работы для своих работников", — заявил политик на ПМЭФ.

"Это в наших интересах, но также в интересах России", — добавил Гримольди.