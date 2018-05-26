«Киеву не хватает политической воли»

Венгрия предложила НАТО пересмотреть подход к Украине

Североатлантическому альянсу необходимо пересмотреть политику в отношении Украины , считают в правительстве Венгрии Будапешт подготовил меморандум с соответствующим предложением. Причиной подобного шага, по мнению властей Венгрии, стало ослабление Украины. В Будапеште считают, что Украина не развивается, а кроме того, власти страны продолжают атаки на национальные меньшинства. По мнению венгерского кабмина, Киев представляет угрозу безопасности для соседствующих с ней стран. Между тем 28 мая состоится заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов. Ранее Будапешт трижды блокировал проведение подобной встречи.

Правительство Венгрии официально инициировало меморандум о начале новой политики НАТО в отношении Украины. Документ был принят в целях защиты венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, бумага направлена генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу , а также всем странам — участникам североатлантического блока.

«Несмотря на беспрецедентную политическую и финансовую поддержку со стороны НАТО, ЕС, МВФ, Всемирного банка и ряда государств, правительству Украины не хватает политической воли и потенциала для проведения реформ экономической, политической и социальной систем, требуемых международными донорами», — говорится в документе.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана , в ближайшие четыре года стране необходимо будет погасить долг в размере $27 млрд При этом Киев, согласно данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings, остаётся без поддержки со стороны МВФ на два года, после того как получит пятый транш в $1,9 млрд При этом Киев не может удовлетворить пожелания кредиторов по созданию антикоррупционного суда и повышению цены на газ. В Верховной раде уже выступили с предложением выдвинуть МВФ свои условия кредитования, среди которых шантаж фонда дефолтом.

Кроме того, венгерское правительство указало, что отсутствие развития, а также продолжающиеся атаки государства на права меньшинств привели к опасному уровню нестабильности. «Украина стала проблемой безопасности для своих соседей, включая Венгрию», — подчеркнули в кабмине.

«Украинское государство ослабло настолько, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права, и проводить эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — отмечается в меморандуме.

Особый акцент был сделан на украинском законе «Об образовании», который, предполагает, что с начала 2018 учебного года классы с преподаванием предметов на языках «национальных меньшинств» останутся только в начальной школе. Правительство Венгрии предложило вывести из-под действия закона нацменьшинства стран — членов НАТО, что позволит Киеву остаться в рамках программы интеграции.

В Будапеште подчеркнули, что процесс реформирования на Украине провалился. В связи с этим НАТО необходимо изменить отношение к сотрудничеству с Киевом, чтобы сохранить стабильность среди стран восточного блока североатлантического альянса, заключили в правительстве Венгрии.

«Спорный выбор»

Как считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш , позиция Венгрии может стать катализатором для выражения недовольства Украиной со стороны других государств.

«Конечно, одна Венгрия вряд ли сможет повлиять на установки всего НАТО, но это тот случай, когда вода камень точит: периодические нелицеприятные заявления о реальном состоянии дел на Украине. Поэтому принципиальная позиция, которую занимает Будапешт, с одной стороны, понятна. С другой стороны, это дополнительные аргументы в отношении спорности выбора Украины в качестве партнёра и уж тем более рассмотрения вопроса о том, что Украина когда бы то ни было может стать членом НАТО», — заявил он.

Эксперт отметил, что инцидент с избиением болельщиков «Ливерпуля», прибывших в Киев на финал Лиги чемпионов, подчёркивает проблемы руководства украинского государства.

«Страна, которая даже в период футбольных мероприятий не может обеспечить элементарный порядок, где гостиничные цены для иностранцев могут прыгнуть с $20 до $2 тысяч, где могут быть избиты болельщики той или иной команды, демонстрирует фактическое отсутствие контроля государства. Вчерашнее событие, при всем его неполитическом характере, стало громкой новостью, наверное, по всей Европе. И на этом фоне венгерские заявления будут смотреться очень убедительно, потому что крыть, по большому счёту, нечем», — пояснил Коктыш.

«Поиск решений»

Кроме того, на этой неделе состоялась встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла. В ходе беседы венгерский министр сообщил об отправке генсеку НАТО документа по Украине. Глава МИД Венгрии заявил о высокой оценке помощи со стороны Соединённых Штатов «в разрешении конфликта с Украиной». По его словам, венгерские власти добиваются мирной жизни для «150 тысяч закарпатских венгров», а также прекращения нарушений Украиной своих международных и двусторонних обязательств.

Венгерский министр также сообщил о намерении провести встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным 29 мая. Цель — разрешение ситуации до саммита НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11—12 июля. Между тем в украинском МИД о переговорах министров двух стран не сообщалось.

При этом Киев получит возможность изложить свои доводы и позицию Будапешту уже в понедельник, 28 мая. Как сообщил постоянный представитель страны при альянсе Вадим Пристайко , в этот день состоится заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов. По его словам, инициированные Венгрией действия расходятся с намерениями североатлантического блока.

«Пока НАТО уверяет, что это желание Венгрии не соответствует тому, что собирается делать альянс, политика в отношении Украины остаётся такой, какой она была», — приводит его слова агентство УНН.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, от Украины можно будет ожидать различных обвинений в адрес Венгрии, включая «российский след».

«Обвинения могут быть какие угодно. Другое дело, что это просто перестаёт восприниматься всерьёз. Понятно, что у нынешнего киевского руководства нет другой альтернативы, кроме как заявлять о поддержке Запада, успешности, западном векторе и так далее. Но ведь в мире не существует ни одного политика, который сказал бы, что он проиграл», — подчеркнул эксперт.

Языковая зачистка

Напомним, в конце сентября 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который направлен на снижение возможностей нацменьшинств для обучения на родном языке. Согласно документу, преподавание предметов на языках «национальных меньшинств» будет проводиться только в детском саду и начальной школе, где параллельно изучается государственный язык.

Румыния, Молдавия, Болгария и Осуждение реформы выразили Венгрия, Россия Германия . Также закон раскритиковала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Промежуточным итогом стало решение Венецианской комиссии Совета Европы, которая рекомендовала Киеву внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации.

1 февраля 2018 года Министерство образования и науки Украины приняло решение отложить сроки исполнения языковой статьи закона об образовании до 2023 года. Между тем, Будапешт пообещал блокировать инициативы Киева по вступлению в ЕС и НАТО, пока не будет изменён принятый закон об образовании.