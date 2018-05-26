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Винник готов предстать перед судом только в России
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Винник готов предстать перед судом только в России, заявил его адвокат 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: АР
Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, готов предстать перед судом только в России и хочет сотрудничать со следствием, заявил в интервью РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
"Он сказал следующее: "я при любых обстоятельствах желаю, чтобы моя деятельность или мои преступления рассматривались в России. Если я виновен, я должен понести наказание. Я буду сотрудничать со следствием. Я при любых обстоятельствах желаю быть в России"", — процитировал адвокат слова Винника.
По словам адвоката, его подзащитный "идеологически с Россией". "Он не приемлет ту систему ценностей, которая распространена в Америке. Она не для него", — отметил адвокат.
Мусатов напомнил, что у Винника "выбора нет", так как в России находятся его малолетние дети и тяжелобольная жена.
В пресс-центре МВД России в пятницу сообщили РИА Новости, что следственный департамент МВД не возбуждал уголовных дел по заявлениям россиянина Александра Винника. Ранее источник РИА Новости сообщил, что на жизнь Винника готовилось покушение в тюрьме в Греции.
Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.
Россиянин не признает вину и называет дело провокацией США. В интервью РИА Новости сам Винник заявил, что дело против него сфабриковано — он является специалистом по технологии блокчейн и по криптовалютам, и не имеет отношения к отмыванию денег через биржу. По словам Винника, он был консультантом биржи по вопросам применения технологий. Его адвокаты говорят об отсутствии состава преступления. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.
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