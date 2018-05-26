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В Колумбии задержали экс-главу работавших на Эскобара убийц
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В Колумбии задержали экс-главу работавших на Эскобара убийц 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попейе, возглавлявший в свое время синдикат убийц, работавших на наркобарона Пабло Эскобара, задержан в пятницу в колумбийском Медельине по подозрениям в вымогательстве.
"Попейе пойман. Поздравления прокуратуре по борьбе с организованной преступностью, полиции Колумбии и полиции Медельина", — написал в своем микроблоге в Twitter мэр города Медельин Федерико Гутьеррес.
Как передает портал Noticias24, Попейе провел в тюрьме 23 года после разгрома Медельинского картеля. На свободу он вышел в 2014 году. В последние дни его имя стало популярным в связи с угрозами в адрес сторонников одного из кандидатов на предстоящих в воскресенье выборах президента Колумбии Густаво Петро.
В 80-е годы прошлого века глава Медельинского картеля Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в США и считался одним из богатейших людей планеты. США, куда Эскобар тоннами поставлял кокаин, в течение долгого времени вели на него охоту. Наркоторговец был убит в 1993 году в результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, а Медельинский картель прекратил свое существование.
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