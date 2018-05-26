В Колумбии задержали экс-главу работавших на Эскобара убийц

Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попейе, возглавлявший в свое время синдикат убийц, работавших на наркобарона Пабло Эскобара, задержан в пятницу в колумбийском Медельине по подозрениям в вымогательстве.

"Попейе пойман. Поздравления прокуратуре по борьбе с организованной преступностью, полиции Колумбии и полиции Медельина", — написал в своем микроблоге в Twitter мэр города Медельин Федерико Гутьеррес.

Как передает портал Noticias24, Попейе провел в тюрьме 23 года после разгрома Медельинского картеля. На свободу он вышел в 2014 году. В последние дни его имя стало популярным в связи с угрозами в адрес сторонников одного из кандидатов на предстоящих в воскресенье выборах президента Колумбии Густаво Петро.