Ещё
Суд не снял с Манафорта обвинения в даче ложных показаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отказался снять с Манафорта обвинения в даче ложных показаний 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Суд столичного округа Колумбия отказался снять с экс-менеджера предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвинения в даче ложных показаний, говорится в решении судьи Эми Берман-Джексон.
При этом судья заявила, что не отвергает аргументацию защиты окончательно и готова будет заслушать ее на процессе, который должен открыться в 2018 году.
Ранее та же судья отказалась снять с Манафорта обвинения в мошенничестве.
Берман-Джексон заявила тогда, что минюст США не превысил полномочия, возбудив дело против Манафорта. Защита утверждала, что раз Россия практически не упоминается в обвинительном заключении, оно не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Мюллера, сосредоточенному на предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией.
Манафорт обвиняется в отмывании средств на десятки миллионов долларов, в работе лоббистом на украинскую Партию регионов без регистрации иностранным агентом и в отмывании средств. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
Против Манафорта возбуждено и второе дело, на этот раз в Виргинии, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
РИА Новости: последние новости
Германия призвала Россию к содействию в расследовании крушения MH17 Путин предложил прекратить разговоры вокруг "дела Скрипаля" Макрон рассказал о личных отношениях с Трампом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»96
Матильда Шнурова прокомментировала развод‍16
Наглость Волочковой стала причиной скандала38
Мощность «Булавы» посчитали в «хиросимах»309
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя88
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение