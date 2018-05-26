Суд не снял с Манафорта обвинения в даче ложных показаний

Суд отказался снять с Манафорта обвинения в даче ложных показаний

При этом судья заявила, что не отвергает аргументацию защиты окончательно и готова будет заслушать ее на процессе, который должен открыться в 2018 году.

Ранее та же судья отказалась снять с Манафорта обвинения в мошенничестве.

Берман-Джексон заявила тогда, что минюст США не превысил полномочия, возбудив дело против Манафорта. Защита утверждала, что раз Россия практически не упоминается в обвинительном заключении, оно не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Мюллера , сосредоточенному на предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией.

Манафорт обвиняется в отмывании средств на десятки миллионов долларов, в работе лоббистом на украинскую Партию регионов без регистрации иностранным агентом и в отмывании средств. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

Против Манафорта возбуждено и второе дело, на этот раз в Виргинии, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.