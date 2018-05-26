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В ЛНР задержаны два бойца ВСУ
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В ЛНР заявили о задержании двух бойцов ВСУ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики задержали двух военнослужащих ВС Украины, пытавшихся пересечь "серую зону" у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики.
"Так, сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14 отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую "серую зону" бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР", — заявил Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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