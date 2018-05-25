Город в США накрыло пеплом из человеческих останков

Облако пепла из человеческих останков накрыло калифорнийский город Нэшнел-Сити.

Инцидент произошел после того, как сотрудники не до конца закрыли дверцу печи, запустив крематорий, сообщает информационный портал ABC 7.

Капитан пожарной бригады Брайан Кребс отметил, что из-за этого дым сначала заполонил все помещение, после чего распространился за пределы крематория.

Отмечается, что дым активировал автоматическую систему пожаротушения здания, поэтому смешавшаяся с дымом вода спровоцировала неприятный запах. Источник сообщает, что пар поднялся над городом, а зловоние распространилось по нескольким ближайшим районам Нэшнел-Сити.

Специалисты пока не знают, как это повлияет на здоровье тех горожан, кто успел вдохнуть пар.