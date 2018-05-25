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Город в США накрыло пеплом из человеческих останков
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Город в США накрыло пеплом из человеческих останков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облако пепла из человеческих останков накрыло калифорнийский город Нэшнел-Сити.
Инцидент произошел после того, как сотрудники не до конца закрыли дверцу печи, запустив крематорий, сообщает информационный портал ABC 7.
Капитан пожарной бригады Брайан Кребс отметил, что из-за этого дым сначала заполонил все помещение, после чего распространился за пределы крематория.
Отмечается, что дым активировал автоматическую систему пожаротушения здания, поэтому смешавшаяся с дымом вода спровоцировала неприятный запах. Источник сообщает, что пар поднялся над городом, а зловоние распространилось по нескольким ближайшим районам Нэшнел-Сити.
Специалисты пока не знают, как это повлияет на здоровье тех горожан, кто успел вдохнуть пар.
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