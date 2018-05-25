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Макрон назвал ошибкой перенос посольства США в Иерусалим
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Макрон назвал ошибочным решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Grigory Dukor / Reuters
Французский лидер Эммануэль Макрон на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что решение США перенести своё посольство в Иерусалим было ошибочным.
«Иерусалим. Я сказал открыто, что это ошибочное решение. Я не думаю, что сегодня мы должны дестабилизировать ситуацию в этом регионе, который основан на очень ясных принципах и определённых балансах», — заявил он.
Президент подчеркнул, что поддерживает решение о «создании двух государств».
«Франция всегда была привержена этому решению. И никогда не нужно забывать о народах, которые там проживают. Мы должны вести переговоры. Необходимо, чтобы были два государства, которые бы имели свою столицу и границы которых были бы признаны, и жили бы в условиях мира. Поэтому мне кажется, что решение о переносе посольства было не очень правильным, не очень желаемое решение. Мы сожалеем об этом», — заключил он.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия посольства США в Израиле.
В декабре американский лидер Дональд Трамп объявил о признании США Иерусалима столицей Израиля.
Он поручил перенести американское посольство в Иерусалим.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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