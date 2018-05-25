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Макрон высказался за участие России в Совете Европы
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Макрон высказался за участие России в Совете Европы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы.
«Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы», — цитирует Макрона ТАСС.
По мнению президента Форанции «Россия является неотъемлемой частью Европы». Также Макрон заявил, что хочет, чтобы «по многим вопросам — экономическим, социальным, в области обороны — стратегический диалог (между Россией и Европой, — прим. ВЗГЛЯД) обрел новую динамику».
«Мы должны вести диалог со всеми, но наши корни общие. Нам надо работать над новыми проектами. Мы должны работать над новой экономической, социальной моделью, в условиях которой можно будет лучше жить», — отметил президент Пятой Республики.
Также он подчеркнул, что Россия и Франция должны работать рука об руку, чтобы построить атмосферу доверия.
«Мы должны избавляться от расхождений… и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство», — резюмировал Макрон.
В апреле 2014 года российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав России.
В марте сообщалось, что ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.
В начале мая глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что если делегация Россия не получит всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генсек Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов.
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