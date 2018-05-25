Макрон высказался за участие России в Совете Европы

«Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы», — цитирует Макрона ТАСС.

По мнению президента Форанции «Россия является неотъемлемой частью Европы». Также Макрон заявил, что хочет, чтобы «по многим вопросам — экономическим, социальным, в области обороны — стратегический диалог (между Россией и Европой, — прим. ВЗГЛЯД) обрел новую динамику».

«Мы должны вести диалог со всеми, но наши корни общие. Нам надо работать над новыми проектами. Мы должны работать над новой экономической, социальной моделью, в условиях которой можно будет лучше жить», — отметил президент Пятой Республики.

Также он подчеркнул, что Россия и Франция должны работать рука об руку, чтобы построить атмосферу доверия.

«Мы должны избавляться от расхождений… и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство», — резюмировал Макрон.

В апреле 2014 года российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав России.

В марте сообщалось, что ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.