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Трамп услышал Северную Корею и порадовался
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Трамп услышал Северную Корею и порадовался 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Andrew Harnik / AP
Президент США Дональд Трамп порадовался реакции Северной Кореи на отмену саммита. Об этом говорится Twitter главы государства.
«Такое теплое и дельное заявление Северной Кореи — замечательная новость. Скоро станет ясно, к чему оно приведет, надеюсь — к процветанию и миру. Время покажет!» — написал он.
Ранее 25 мая Пхеньян выразил сожаление из-за отмены Трампом встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и выразил готовность «в любое время и любыми методами решать вопрос, сидя за одним столом».
За день до этого американский лидер объявил об отмене встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре.
О договоренности по вопросу встречи глав государств было объявлено 10 мая. Переговоры по поводу проведения саммита на высшем уровне велись с начала апреля, в рамках подготовки мероприятия Северная Корея выполнила некоторые условия, в частности освободила из тюрьмы троих граждан США.
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