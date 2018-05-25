Трамп услышал Северную Корею и порадовался

«Такое теплое и дельное заявление Северной Кореи — замечательная новость. Скоро станет ясно, к чему оно приведет, надеюсь — к процветанию и миру. Время покажет!» — написал он.

Ранее 25 мая Пхеньян выразил сожаление из-за отмены Трампом встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и выразил готовность «в любое время и любыми методами решать вопрос, сидя за одним столом».

За день до этого американский лидер объявил об отмене встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре

О договоренности по вопросу встречи глав государств было объявлено 10 мая. Переговоры по поводу проведения саммита на высшем уровне велись с начала апреля, в рамках подготовки мероприятия Северная Корея выполнила некоторые условия, в частности освободила из тюрьмы троих граждан США.