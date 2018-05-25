Германия обратилась к Россию по крушению MH17

Германия призвала Россию к содействию в расследовании крушения MH17

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа JIT в минувший четверг представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска . Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

"Россия должна сейчас проявить ответственность для полного разъяснения обстоятельств трагедии, чтобы виновные были привлечены к ответу", — заявила Фитц в пятницу в Берлине.

По ее словам, правительство ФРГ сожалеет, что команда следователей до сих пор не получила от Москвы удовлетворительного ответа на запрос об оказании помощи в расследовании. Она также приветствовала объявление Нидерландами Австралией юридического процесса по делу MH17.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.