Германия обратилась к Россию по крушению MH17

Правительство ФРГ призывает Россию "проявить ответственность" и оказать содействие следствию по делу о крушении на Украине малайзийского Boeing, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на заместителя официального представителя правительства Германии Мартину Фитц.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа JIT в минувший четверг представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
"Россия должна сейчас проявить ответственность для полного разъяснения обстоятельств трагедии, чтобы виновные были привлечены к ответу", — заявила Фитц в пятницу в Берлине.
По ее словам, правительство ФРГ сожалеет, что команда следователей до сих пор не получила от Москвы удовлетворительного ответа на запрос об оказании помощи в расследовании. Она также приветствовала объявление Нидерландами и Австралией юридического процесса по делу MH17.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.