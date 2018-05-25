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Под обстрелами ВСУ в ДНР погибли девять человек
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Под обстрелами ВСУ в ДНР погибли девять человек 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
За неделю в ДНР девять человек погибли, 17 ранены в результате обстрелов украинской стороной, заявил представитель аппарата омбудсмена непризнанной республики Дарьи Морозовой.
«С 18 по 25 мая 2018 года на территории ДНР погибли девять человек, из которых шесть военнослужащих и трое гражданских: две женщины и мужчина», — цитирует собщение «Интерфакс».
За тот же период ранения от действий ВСУ получили ранения 17 человек, в том числе шесть военнослужащих и 11 гражданских (четыре женщины и семь мужчин).
Напомним, в последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за сутки погибли около 20 украинских силовиков.
В среду украинские силовики продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.
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