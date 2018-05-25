Почему британцы запасаются немецкими паспортами

Германия отметила всплеск заявлений от граждан Великобритании на получение немецкого гражданства, сообщает The Times . Многие пытаются успеть до окончания процедуры брексита, так как в таком случае они могут рассчитывать на двойное гражданство Германии и Великобритании. Чиновники заверяют, что в финальном соглашении по брекситу будут учтены интересы всех европейцев, но многие в этом сомневаются, отмечает издание.

В прошлом году число британцев, которые подали прошение о получении гражданства Германии, достигло рекордного значения — 7493 человека. Как отмечает The Times, рост по сравнению с 2016 годом составляет 162%. В итоге, если сложить два предыдущих года, то получится, что больше 10 тыс. подданных Великобритании за это время стали немецкими гражданами, а это больше, чем вдвое, превышает тот же показатель за предыдущие 15 лет.

Многие британцы спешат с получением немецких паспортов до брексита, поскольку сейчас, пока Великобритания ещё входит в Евросоюз , они в таком случае получат двойное гражданство. Когда процесс брексита будет завершён, вероятно, им придётся сначала отказаться от своего британского гражданства, чтобы получить новое, немецкое.

В Европе проживает более миллиона британцев, и, не имея паспорта страны Евросоюза, они утратят право на свободное перемещение и прочие свободы граждан ЕС. «Часы тикают»: до выхода Великобритании из ЕС осталось лишь десять месяцев, а немецким властям может потребоваться полгода или больше на рассмотрение просьбы о гражданстве, предупреждает автор статьи.

Чтобы получить немецкое гражданство, заявитель должен проживать на территории Германии минимум восемь лет, пройти тест на знание языка и на общие знания. В тесте 33 вопроса, и среди них есть, например, о том, в какой орган власти нужно обратиться за документами на домашнее животное, когда закончилась Вторая мировая война, как зовут канцлера Германии и какими словами начинается немецкий гимн.

Как отмечают работники учреждений, которые занимаются вопросами немецкого гражданства, они тоже заметили наплыв заявлений от британских граждан, в том числе таких, которые обречены на провал. Например, некоторые путают и считают, что наличия имущества на территории Германии достаточно для получения гражданства, но это не так.

Несмотря на заверения европейских чиновников, что в финальном соглашении по брекситу будут приняты во внимание интересы экспатов, многие в этом не уверены. Поэтому если в 2015 году до референдума по брекситу немецкое гражданство получили только 622 британца, то в 2016 году это число увеличилось больше, чем в 3,5 раза. В итоге британцы заняли второе место среди новоявленных немцев — сразу после турок, традиционной диаспоры в Германии, пишет The Times.