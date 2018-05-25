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Обзор зарубежных СМИ: Порошенко заработает на СНГ без Украины
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Обзор зарубежных СМИ: Порошенко заработает на СНГ без Украины 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

Футболистам рассказали «правду» о России

Игроков футбольных сборных Германии и Дании проконсультировали о нарушениях прав человека в России, сообщает Deutschlandfunk. По данным немецкой радиостанции, совсем недавно правозащитная организация Amnesty International провела «тренинг» для датских спортсменов, которые сыграют на чемпионате мира 2018 года, а Футбольный союз Германии контактирует с AI уже год.

Порошенко заработает на СНГ без Украины

Выход Украины из СНГ выгоден лишь ее президенту Петру Порошенко, заявил местному порталу «Новое время» политолог Петр Олещук. По его мнению, отсутствие Украины среди членов Содружества независимых государств немногое изменит для нее «в дипломатическом плане», а вот Порошенко использует это в своей предвыборной кампании, чтобы предстать самым «прозападным» политиком Украины.

Крымский мост пересекли первые хорваты

Сотрудники Jutarnji list стали первыми хорватами, которые пересекли Крымский мост. В своей статье для хорватской газеты Борис Величан и Ива Черанич рассказали, что мечтали побывать в Ялте. Они поехали туда на автомобиле через Сербию, Румынию, Молдавию и Украину, власти которой не пустили их в Крым, а местная мафия украла номера. В связи с этим журналистам пришлось проехать еще 1,8 тысяч километров и уже через Россию, в том числе по Крымскому мосту, попасть на полуостров.

Россияне спасают Египет

Неназванный египетский чиновник заявил саудовской газете Al Eqtisadiah, что туристы из России помогли стране увеличить доходы от туризма на 83,3%. По его словам, за первую четверть 2018 года Египет заработал на туристах, которых стало на 37,1% больше (почти 2,5 миллиона человек), 2,2 миллиона долларов. Он отметил, что поспособствовала этому и отмена Россией запрета на авиасообщение между странами.
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