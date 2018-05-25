Россию официально обвинили в крушении MH17

Власти Австралии Нидерландов официально возложили на Россию ответственность за катастрофу рейса MH17. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

«Мы призываем Россию принять ответственность и в полной мере сотрудничать в установлении истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их ближайших родственников», — говорится в сообщении.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок подчеркнул, что трагедия MH17 принесла «невообразимые страдания ». Он напомнил, что правительство страны всегда требовало установления истины, и в этом отношении Нидерланды пользуются поддержкой международного сообщества.

«Исходя из выводов Объединенной следственной группы (JIT), Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки «Бук», из которой сбили MH17», — подчеркнул министр.

Он отметил, что «ответственность государства наступает тогда, когда оно нарушает нормы международного права». По словам министра, привлечение государства к ответственности — «сложный юридический процесс». Нидерланды и Австралия попросили Россию начать переговоры, «направленные на поиск решения, которое оправдывало бы огромные страдания и ущерб». Возможный следующий шаг стран — направить дело в международный суд.

Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, упал на территории Донбасса вечером 17 июля 2014 года. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США Малайзии , Австралии, Германии