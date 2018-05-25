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Киев призвал ЕС и США синхронизировать санкции против РФ
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Россию официально обвинили в крушение MH17

Гройсман призвал ЕС и США усилить синхронизацию антироссийских санкций 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини заявил, что Киев ожидает большей синхронизации санкционных режимов в отношении России между ЕС и США.
«Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США», — цитирует Гройсмана пресс-служба украинского кабмина.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы развёртывания миротворцев ООН и совместные действия в энергетическом вопросе. В данном контексте Гройсман заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» является «гибридным оружием против Европы».
«Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС», — подчеркнул он.
Ранее Гройсман заявил, что «Северный поток — 2» призван оказывать давление на Европу.
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