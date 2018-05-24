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Сохранение СВПД нельзя увязывать с ракетной программой
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Сохранение СВПД нельзя увязывать с ракетной программой, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сохранение Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе связывать с ракетной программой, активностью Тегерана на Ближнем Востоке и его будущей ядерной деятельностью нельзя, так как соглашение не предусматривает таких условий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я согласен, что можно говорить и по ракетной программе Ирана, и по ситуации в регионе, и по ядерной активности после 2025 года, но с самого начала (обсуждения этого вопроса между Парижем и Москвой — ред.) я высказал свою позицию, и, насколько я понял, президент Франции с этим согласился. Нельзя увязывать все эти три компонента с сохранением договора СВПД. Потому что если мы это сделаем, это будет означать, что мы сами выходим из этой договоренности, поскольку в этом соглашении ничего не сказано ни о каких условиях", — заявил Путин по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Путин отметил, что подтвердил эту позицию Макрону в ходе сегодняшних переговоров.
"Я так понял президента Франции, он с этим согласен, но для того, чтобы обсуждать все эти вопросы с Ираном, нужно провести предварительные консультации, нужно получить согласие иранских партнеров на эти дискуссии", — заявил российский лидер.
Он добавил, что из слов Макрона, который ведет предварительные переговоры с Тегераном, он понял, что "такой диалог возможен".
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