Хантсман рассказал о реакции США на контрсанкции

"Озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ и так далее", — сказал Хантсман.

При этом, по словам посла, народ Америки нацелен на решение этой проблемы.

"Это такой практический подход. Вместо того, чтобы обсуждать санкции и контрсанкции, люди, скорее всего, будут думать о том, какие причины привели к этому", — добавил Хантсман.

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Читайте полную версию интервью посла США в России Джона Хантсмана "Газете.Ru".