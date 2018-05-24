Хантсман рассказал о реакции США на контрсанкции 

Посол США в России Джон Хантсман в интервью "Газете.Ru" рассказал о реакции Вашингтона на принятые Россией контрсанкции.
"Озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ и так далее", — сказал Хантсман.
При этом, по словам посла, народ Америки нацелен на решение этой проблемы.
"Это такой практический подход. Вместо того, чтобы обсуждать санкции и контрсанкции, люди, скорее всего, будут думать о том, какие причины привели к этому", — добавил Хантсман.
Ранее посол рассказал о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Читайте полную версию интервью посла США в России Джона Хантсмана "Газете.Ru".