В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль

Лондон счел Кремль ответственным за розыгрыш Джонсона

За розыгрышем министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона российскими пранкерами стоял Кремль, считают в Лондоне.

Британские официальные лица видят в этом разговоре Джонсона с пранкерами попытку российских властей дискредитировать Великобританию после ситуации с делом об отравлении Скрипалей, сообщает Bloomberg

Два британских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Кремль пытался таким образом спасти свое лицо после отравления Скрипалей.

Заместитель главы МИД Великобритании Алан Дункан заявил, что если это была попытка посмеяться над Лондоном, то она полностью провалилась и только заставила россиян выглядеть еще более глупо.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли Бориса Джонсона, поговорив с ним от имени премьера Армении Никола Пашиняна. Глава МИД Великобритании рассказал им о вариантах новых санкций против российских олигархов.

В Британии начали расследование по факту этого разговора.