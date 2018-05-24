Ещё
В КНДР обеспокоены действиями США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КНДР обеспокоены действиями США в ситуации с иранской ядерной сделкой 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Представители Северной Кореи обеспокоены действиями Вашингтона, в том числе выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
По его словам, журналистов, присутствовавших на ядерном полигоне Пхунгери во время уничтожения шахт, сопровождали представители северокорейского посольства, которые выразили опасения в связи с последними заявлениями американской стороной.
«Представители посольства в свою очередь высказывают недоумение и обеспокоенность тем, что происходит с иранской ядерной сделкой. Задаются вопросы о том, насколько можно верить словам и обещаниям США», — рассказал корреспондент.
Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились уничтожить новые шахты ядерного полигона Пхунгери, чтобы послать сигнал о добрых намерениях и приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.
RT на русском: последние новости
Минобороны России ответило на заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине В КНДР завершён демонтаж ядерного полигона NYT: новое правительство Италии бросает вызов основам Евросоюза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Один из захваченных в Москве заложников погиб21
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль172
Что случилось с Веркой Сердючкой109
Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня43
Война «Газпрома» с ЕС окончена: кто победил191
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение