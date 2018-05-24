В КНДР обеспокоены действиями США в ситуации с иранской ядерной сделкой

По его словам, журналистов, присутствовавших на ядерном полигоне Пхунгери во время уничтожения шахт, сопровождали представители северокорейского посольства, которые выразили опасения в связи с последними заявлениями американской стороной.

«Представители посольства в свою очередь высказывают недоумение и обеспокоенность тем, что происходит с иранской ядерной сделкой. Задаются вопросы о том, насколько можно верить словам и обещаниям США», — рассказал корреспондент.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились уничтожить новые шахты ядерного полигона Пхунгери, чтобы послать сигнал о добрых намерениях и приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.