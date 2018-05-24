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Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости

Доходы россиян окажутся под контролем

Минтруд постепенно накапливает информацию из разных источников, включая коммунальные платежи и различные транзакции, о гражданах в трудоспособном возрасте, за которых не уплачиваются страховые взносы и которые не платят подоходный налог, сообщил на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
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Порошенко на пароходе открыл тоннель в Европе

Президент Украины Петр Порошенко проехал в кабине машиниста первого поезда, пущенного после завершения реконструкции Бескидского железнодорожного тоннеля во Львовской области.
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Россия получила бесценную информацию о F-22

Американские военные эксперты считают, что истребитель пятого поколения F-22 потерял свое превосходство над российскими самолетами из-за развернутых в Сирии российских систем радиоэлектронного сканирования воздушного пространства. Об этом пишет Military Watch.
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В России может появиться новый вид пенсий

Пенсионное обеспечение в России должно состоять из двух частей, а не только из государственной. В дополнение к государственной части можно внедрить корпоративную, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель, сообщила в интервью ТАСС на полях ПМЭФ вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
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Северная Корея взорвала ядерный полигон

Фото: public domain
КНДР в присутствии иностранных журналистов демонтировала ядерный полигон Пунгери. Об этом сообщает Time.
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Шувалову предложили работу

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ), Шувалов согласился. Встреча главы государства и бывшего первого вице-премьера состоялась на полях ПМЭФ.
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Кудрин попал в неловкую ситуацию

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин попал в «анекдотическую» ситуацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Внимание на это обратил «Московский комсомолец».
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Постпреда США при ООН освистали

В США студенты Хьюстонского университета попытались сорвать выступление пострпреда страны в ООН Никки Хейли. Соответствующую видеозапись в твиттере разместил журналист Си Джей Верлеман.
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Юлию Скрипаль обвинили во лжи

Профайлер, психолог Светлана Филатова посмотрела видеообращение Юлии Скрипаль и усомнилась, что женщина действительно хочет вернуться в Россию. Об этом сообщает НСН.
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Рогозин нашел новую работу

Экс-вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг будет назначен на должность руководителя госкорпорации Роскосмос, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.
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На Кубани произошла новая трагедия

Родители 4-летней девочки, которая умерла после обращения в поликлинику Армавира, отказались от госпитализации в местную больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
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В ДНР уничтожены украинские диверсанты

Ополченцы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировали группу из пяти украинских диверсантов при попытке проникнуть на территорию республики к западу от Донецка. Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании ДНР.
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