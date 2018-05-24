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Папа Римский принял премьера Косово в Ватикане
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Папа Римский принял премьера Косово в Ватикане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск принял в четверг на личную аудиенцию в Ватикане премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, сообщила пресс-служба косовского премьера.
Сообщается, что в ходе встречи Харадинай ознакомил папу Римского с ситуацией в Косово и ходом его европейской интеграции, отметив, что "Косово является примером мирного сосуществования людей и известно своей религиозной терпимостью".
"Мой визит в Ватикан и личная аудиенция у папы Франциска является честью для меня и всего народа Косово. Я использовал эту возможность, чтобы выразить наилучшие пожелания и приветствия народа Косово Святому престолу, а также наше стремление к установлению постоянных и стратегических отношений с Ватиканом", — говорится в сообщении пресс-службы Харадиная, которое приводит приштинская Gazeta Ekspress.
Кабинет косовского премьера уточнил, что Харадинай намерен использовать свой двухдневный визит в Ватикан с целью продвижения идеи признания Святым престолом независимости Косово.
Премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января 2017 года по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Апелляционный суд французского города Кольмара 27 апреля того же года отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная.
Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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