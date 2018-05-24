Си Цзиньпин и Меркель обсудили иранскую сделку

Си Цзиньпин и Меркель обсудили ситуацию по иранской ядерной сделке

"Стороны обменялись взглядами по ряду вопросов, представляющих общий интерес, в том числе по международной торговле и проблеме вокруг иранской ядерной программы", — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин на встрече отметил, что "с 2014 года, когда между странами были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, двусторонние отношения развиваются стремительно, а сотрудничество между Германией и Китаем достигло беспрецедентного уровня".

"Китай готов прикладывать совместные с Германией усилия, чтобы непрерывно поднимать отношения двух стран на еще более высокий уровень", — сказал китайский лидер.

Ангела Меркель в свою очередь заявила, что "Китай является ответственным членом международного сообщества и важным торговым партнером Германии, отношения двух стран вступили в новую эпоху, Германия готова воспользоваться возможностями, предоставленными усилением открытости Китая, чтобы расширить инвестиционное и торговое сотрудничество, а также укрепить гуманитарные обмены".