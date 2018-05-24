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Си Цзиньпин и Меркель обсудили иранскую сделку
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Си Цзиньпин и Меркель обсудили ситуацию по иранской ядерной сделке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Пекине в четверг обсудили ряд двусторонних и международных вопросов, в том числе проблему вокруг сделки по иранской ядерной программе, говорится в опубликованном агентством Синьхуа коммюнике по итогам встречи.
"Стороны обменялись взглядами по ряду вопросов, представляющих общий интерес, в том числе по международной торговле и проблеме вокруг иранской ядерной программы", — говорится в сообщении.
Си Цзиньпин на встрече отметил, что "с 2014 года, когда между странами были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, двусторонние отношения развиваются стремительно, а сотрудничество между Германией и Китаем достигло беспрецедентного уровня".
"Китай готов прикладывать совместные с Германией усилия, чтобы непрерывно поднимать отношения двух стран на еще более высокий уровень", — сказал китайский лидер.
Ангела Меркель в свою очередь заявила, что "Китай является ответственным членом международного сообщества и важным торговым партнером Германии, отношения двух стран вступили в новую эпоху, Германия готова воспользоваться возможностями, предоставленными усилением открытости Китая, чтобы расширить инвестиционное и торговое сотрудничество, а также укрепить гуманитарные обмены".
Меркель в сопровождении представительной делегации предпринимателей 24-25 мая находится в Китае с официальным визитом. В четверг она уже провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, по итогам которой состоялась пресс-конференция. В пятницу, 25 мая, канцлер отправится в город Шэньчжэнь.
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