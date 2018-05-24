Почему немцы не осуждают Россию за Крым?

Президент России принял участие в церемонии открытия моста, соединившего Крымский полуостров с Россией , чем вызвал недовольство Украины и стран Запада. Путин лично возглавил автоколонну, проехавшую по мосту от Таманского полуострова, расположенного на юге России, до крымского города Керчь . Путь в 19 километров был преодолен за 16 минут. По словам президента, этот день стал «замечательным, праздничным и в полном смысле этого слова историческим» для России.

Открытие моста поможет России контролировать Крым

Как сообщают СМИ, Украина приостановила финансовую поддержку Крыма в марте 2014 года, а материальная помощь, поступающая из России, могла быть доставлена в Крым только по морю или по воздуху. Раньше попасть в Крым с юга России можно было или на самолете, или на пароме, из-за чего у переправы часто образовывались длинные очереди из машин, а из-за неблагоприятных погодных условий переправа вообще приостанавливала работу. Для того чтобы уменьшить влияние санкций и запретов со стороны США , Европы и Украины на жизнь крымчан, России потребовалось отправить туда немалое количество продуктов питания. Открытие моста позволит значительно снизить количество поставок материальной помощи на Крымский полуостров по морю, повысив тем самым их эффективность. Кремль также заявляет, что поезда через Керченский пролив планируется пустить к концу 2019 года.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив

Научный сотрудник Центра по изучению России и Центральной Азии Китайского института современных международных отношений Сюй Тао отметил в интервью журналистам газеты «Цанькао сяоси», что открытие Крымского моста позволило России еще больше сблизиться с Крымом, оказать благотворное влияние на экономическое развитие региона, уменьшить географическую и экономическую изоляцию полуострова. Но важнее всего политическое значение той помощи, которую Россия оказала при открытии моста, ведь таким образом страна сможет укрепить свой контроль над регионом.

Россия и Запад ищут пути смягчения обстановки

В то время как Украина, страны ЕС и США выражают свое недовольство по поводу открытия Крымского моста и участия в церемонии открытия президента России, позиция Германии по данному вопросу остается недосказанной. В речи, произнесенной 16 мая в Бундестаге , министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что Москва возобновит переговоры и продолжит содействовать исполнению Минских соглашений. 11 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры между главами России, Германии, Франции и Украины. Они должны были разрешить продолжавшийся десять месяцев кризис на Украине. Несмотря на то, что стороны достигли соглашения относительно политического порядка на востоке Украины, оно так и не было исполнено. Поэтому такое поведение Германии было истолковано, как знак «дружбы» с Россией.

По мнению Сюй Тао, несмотря на то, что подобный жест со стороны Германии способствовал нормализации отношений с Россией, он все же не в силах устранить противоречия, существующие между Россией и странами Запада. Крымский вопрос показал разницу в идеологии и системе ценностей России и Запада, став «мертвым узлом» в отношениях между ними. Если Крымский вопрос не удастся разрешить путями, установленными на Западе, вражду между сторонами уже сложно будет прекратить.

Требования стран Евросоюза также не отличаются единством, Германия часто проявляла снисхождение к России, таким образом добиваясь продвижения собственных интересов. По словам Сюй Тао, некоторые страны Запада начинают думать, что в нежелании выйти из этого тупика нет ничего хорошего. Западным странам придется поплатиться за постоянное давление и санкции, направленные на Россию, к тому же разрешить ситуацию подобным образом у них не получится. Интересы Европы в сфере безопасности и энергоресурсов во многом зависят от ее соседа — России, в связи с чем некоторые европейские страны начали налаживать свои отношения с Россией, выискивая причины разногласий и меняя взаимно невыгодное положение дел.

Из всего сказанного Сюй Тао сделал следующие выводы:

«Сейчас, когда Путин вступил на новый президентский срок, вместе с продолжением политических реформ, восстановлением экономики, внешним давлением, Россия пытается ненавязчиво показать свое расположение к странам Запада и наладить отношения с ними».

Однако Крым стал определенным рубежом, «крупнейшим достижением» предыдущего президентского срока Путина. По мнению Сюй Тао, непреклонный Путин оказался мастером компромиссов, который не упустит возможности улучшить отношения с Западом и ослабить внешнее давление на свою страну.