Пашинян отчитал чиновника из-за писем из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитал главу Государственной службы безопасности пищевых продуктов страны Ишхана Карапетяна, которые не рассказал главе кабмина о письмах из Россельхознадзора . Об этом сообщает " Sputnik Армения".

Уточняется, что Карапетян получил два письма от российского ведомства 10 и 16 мая.

"Для меня стало сюрпризом, что я не осведомлен о том, что глава Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении (ГСБПП) получил письма из России", — сказал Пашинян.

Карапетян отметил, что обсудил вопрос с российскими коллегами. Премьер также спросил главу службы, кому тот доложил о существующей проблеме.

"Зная, что я заинтересован в этом вопросе, вы меня не поставили в известность", — сказал Пашинян.

Армянский премьер заключил, что если ситуация повторится и ГСБПП не будет соблюдать требованиям, то это обсуждение окажется последним.

В мае сообщалось, что Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции.