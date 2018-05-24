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Северная Корея взорвала ядерный полигон
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Северная Корея взорвала ядерный полигон 

Рамблер 37 минут назад
Фото: EPA
КНДР в присутствии иностранных журналистов демонтировала ядерный полигон Пунгери. Об этом сообщает Time.
По данным издания, серию взрывов на полигоне, расположенном в горах, производили в течение нескольких часов. В Северной Корее заявили, что взрывы уничтожили туннели, использованные для шести ядерных испытаний.
На полигоне также снесли наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и несколько других объектов.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Институт ядерного оружия КНДР, снос полигона доказывает «миролюбивые усилия правительства» страны.
После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея договорились больше не воевать. 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали декларацию Севера и Юга, в которой говорится о начале «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Зону в районе укреплённой границы КНДР и Южной Кореи объявили «зоной мира».
В документе сказано, что между странами больше не будет войны, и анонсировано начало многосторонних переговоров с другими государствами.
Двенадцатого июня президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын должны провести переговоры в Сингапуре. Встреча будет посвящена денуклеаризация Северной Кореи и выводу американских войск из Южной Кореи.
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