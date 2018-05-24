Северная Корея взорвала ядерный полигон

КНДР в присутствии иностранных журналистов демонтировала ядерный полигон Пунгери. Об этом сообщает Time.

По данным издания, серию взрывов на полигоне, расположенном в горах, производили в течение нескольких часов. В Северной Корее заявили, что взрывы уничтожили туннели, использованные для шести ядерных испытаний.

На полигоне также снесли наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и несколько других объектов.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Институт ядерного оружия КНДР, снос полигона доказывает «миролюбивые усилия правительства» страны.

После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея договорились больше не воевать. 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали декларацию Севера и Юга, в которой говорится о начале «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Зону в районе укреплённой границы КНДР и Южной Кореи объявили «зоной мира».

В документе сказано, что между странами больше не будет войны, и анонсировано начало многосторонних переговоров с другими государствами.