Глава СБУ призвал обменять Вышинского на Сенцова

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Никки Хейли освистали на встрече со студентами в Хьюстонском университете

В КНДР заявили об отсутствии полигонов для подземных ядерных испытаний

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