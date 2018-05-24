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Глава СБУ призвал обменять Вышинского на Сенцова
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Глава СБУ призвал обменять Вышинского на Сенцова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава СБУ Василий Грицак заявил о необходимости обмена арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.
"Считаю, обязательно надо обменять", — сказал Грицак РИА Новости, отвечая на вопрос, как он относится к возможности подобного обмена.
Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Вышинского. Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии за организацию теракта в Крыму.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.
Как ранее сообщалось, на сайте президента Украины размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточняется на сайте украинского президента.
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