FT объявила о смерти демократии в мире

«Либеральные демократии находятся в беде. Эпоха принадлежит «сильным личностям». Когда мейнстримных лидеров смывает растущий популизм, «авторитаристы» подхватывают течение. Они могут действовать быстро и решительно в периоды глобальных потрясений», — отметила Financial Times.

Мировые СМИ задаются вопросом: «Неужели демократия умирает?». Похоже, нам придется пережить закат демократии, предупреждает Financial Times.

Да, у демократий есть свои проблемы. Посмотрите хотя бы на то, что происходит в Италии . Однако, будет ошибкой считать, что «автократы» умудряются избегать стрессов и напряжения. Взгляд за пределы пропаганды позволяет увидеть, что у «деспотов» есть свои проблемы, указала FT.

Взять хотя бы Путина. «Российский лидер обеспечил себе четвертый президентский срок. Кремль говорит, что он заручился поддержкой 75% избирателей (на самом деле 76,69% — прим. ВЗГЛЯД)», — подчеркнула FT. Однако, не все не так блестяще, как кажется. «Инаугурация Путина в позолоченном великолепии Кремлевского дворца имела определенную пустоту. Где толпы одобряющих граждан на улицах? Вместо этого были протесты против мрачной экономической перспективы и растущих социальных болезней. Даже при цене нефти в 80 долларов за баррель», — фантазирует издание.

Путину нужны иностранные инвестиции и технологии. Но вместо этого Россия сталкивается с ужесточением международных санкций.

У Эрдогана тоже мало союзников, пишет FT. Было время, когда будущий «султан» Турции мог похвастаться, что дружит со всеми своими соседями. «Теперь Турция не согласна со всеми. Отношения с США находятся на дне, с Германией Францией — не намного лучше. И это его партнеры из НАТО . Россия же — союзник при хорошей погоде, такому нельзя доверять. Эрдоган не может допустить ведения дел с Израилем . Сирийская гражданская война дорого стоила Турции», — подчеркнула газета.

Турцию ждут выборы, после чего Эрдоган примет свои «обширные новые полномочия», но проблема в том, что большого энтузиазма его переизбрать нет. Рост экономики сдерживает инфляция и обваливающаяся валюта. А исламские взгляды Эрдогана лишили его поддержки среди молодежи и жителей больших городов. «Вот почему Эрдоган нервно оглядывается через плечо на судьбу „автократа“ — бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака.

Никто не уверен, что партии Эрдогана гарантировано большинство в парламенте, на что президент надеялся. Даже сторонники теперь мечтают о „постэрдоганской“ Турции», — отметило издание.

Что касается Си Цзиньпина, у Китая не было такого сильного лидера со времен Мао. Но при всем внешнем могуществе Си поражает, насколько коммунистическая партия боится того, что люди могут потребовать перехода к демократии», — указала газета.