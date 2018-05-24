FT объявила о смерти демократии в мире 

«Либеральные демократии находятся в беде. Эпоха принадлежит «сильным личностям». Когда мейнстримных лидеров смывает растущий популизм, «авторитаристы» подхватывают течение. Они могут действовать быстро и решительно в периоды глобальных потрясений», — отметила Financial Times.
Мировые СМИ задаются вопросом: «Неужели демократия умирает?». Похоже, нам придется пережить закат демократии, предупреждает Financial Times.
Лидеры, которые задавали повестку дня в течение последних лет, например, председатель КНР Си Цзиньпин, российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган не считают себя либералами. Президент США Дональд Трамп, находящийся в своей собственной категории, завидует власти «этих автократов», уверена газета.
Да, у демократий есть свои проблемы. Посмотрите хотя бы на то, что происходит в Италии. Однако, будет ошибкой считать, что «автократы» умудряются избегать стрессов и напряжения. Взгляд за пределы пропаганды позволяет увидеть, что у «деспотов» есть свои проблемы, указала FT.
Взять хотя бы Путина. «Российский лидер обеспечил себе четвертый президентский срок. Кремль говорит, что он заручился поддержкой 75% избирателей (на самом деле 76,69% — прим. ВЗГЛЯД)», — подчеркнула FT. Однако, не все не так блестяще, как кажется. «Инаугурация Путина в позолоченном великолепии Кремлевского дворца имела определенную пустоту. Где толпы одобряющих граждан на улицах? Вместо этого были протесты против мрачной экономической перспективы и растущих социальных болезней. Даже при цене нефти в 80 долларов за баррель», — фантазирует издание.
Путину нужны иностранные инвестиции и технологии. Но вместо этого Россия сталкивается с ужесточением международных санкций.
У Эрдогана тоже мало союзников, пишет FT. Было время, когда будущий «султан» Турции мог похвастаться, что дружит со всеми своими соседями. «Теперь Турция не согласна со всеми. Отношения с США находятся на дне, с Германией и Францией — не намного лучше. И это его партнеры из НАТО. Россия же — союзник при хорошей погоде, такому нельзя доверять. Эрдоган не может допустить ведения дел с Израилем. Сирийская гражданская война дорого стоила Турции», — подчеркнула газета.
Турцию ждут выборы, после чего Эрдоган примет свои «обширные новые полномочия», но проблема в том, что большого энтузиазма его переизбрать нет. Рост экономики сдерживает инфляция и обваливающаяся валюта. А исламские взгляды Эрдогана лишили его поддержки среди молодежи и жителей больших городов. «Вот почему Эрдоган нервно оглядывается через плечо на судьбу „автократа“ — бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака.
Никто не уверен, что партии Эрдогана гарантировано большинство в парламенте, на что президент надеялся. Даже сторонники теперь мечтают о „постэрдоганской“ Турции», — отметило издание.
Что касается Си Цзиньпина, у Китая не было такого сильного лидера со времен Мао. Но при всем внешнем могуществе Си поражает, насколько коммунистическая партия боится того, что люди могут потребовать перехода к демократии», — указала газета.
«Падение советского коммунизма» не стало концом истории. И нынешние потрясения в мире не подпишут смертельный приговор политическому плюрализму. Демократы ждут трудные времена, равно как и многих автократов», — резюмировала FT.