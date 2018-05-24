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Меркель обещала уважать ядерную сделку с Ираном
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Меркель обещала уважать ядерную сделку с Ираном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Германия будет уважать соглашение с Ираном по ядерной программе, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с главой Госдепа Майклом Помпео заявил, что стороны «далеки от компромисса» по ядерному соглашению с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Берлин хочет организовать встречу с участием Германии, США, Великобритании и Франции для обсуждения этого вопроса.
Напомним, США заявили о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Иран выдвинул требования к Европе по ядерной сделке.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.
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