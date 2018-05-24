Меркель обещала уважать ядерную сделку с Ираном

Об этом сообщает РИА «Новости».

Великобритании и Берлин хочет организовать встречу с участием Германии, США Франции для обсуждения этого вопроса.

Напомним, США заявили о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Иран выдвинул требования к Европе по ядерной сделке.