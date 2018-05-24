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США продолжат ядерное сдерживание России
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США продолжат ядерное сдерживание России 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: National Nuclear Security Administration / Reuters
Палата представителей Конгресса США отвергла предложение ограничить финансирование проекта по созданию новых ядерных боеголовок. Об этом сообщает Defence News.
Принятие поправки к военному бюджету страны на 2019 год, согласно которой финансирование создания боеголовок малой мощности W76-2 должно было быть сокращено вдвое, поддержали лишь 188 из 435 конгрессменов.
Как пишет издание, во время обсуждения поправки представители республиканской партии заявляли о необходимости догнать Россию по количеству ядерных снарядов малой мощности. По мнению республиканцев, такие меры должны не допустить их использование российской стороной.
Вопрос был вынесен на голосование после того, как бывшие сотрудники органов национальной безопасности направили в Конгресс письмо с просьбой отклонить запрос правительства на спонсирование производства ядерных боеголовок. В документе говорится, что «продвижение так называемых тактических ядерных снарядов — путь к ядерной катастрофе».
В январе был опубликован текст «Обзора ядерной политики» США, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности страны. Согласно ему, главными внешними угрозами для Вашингтона названа растущая военная мощь России, а также возможности Китая, КНДР и Ирана. В «Обзоре», в частности, предлагается к 2019 финансовому году завершить программу продления эксплуатации термоядерных боеголовок W76, предназначенных для баллистических ракет Trident II.
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