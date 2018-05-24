Шведов готовят к войне. Против кого?

Правительство Швеции выпустило 20-страничную брошюру, копии которой будут отправлены каждому из 4,8 млн домохозяйств в стране с призывом подготовиться к войне. Страна не находилась в состоянии войны как минимум 200 лет. Однако по какой-то причине прямо сейчас правительство хочет сделать все, чтобы население страны подготовилось к военному режиму — и быстро. Люди должны быть готовы справиться "без посторонней помощи" по крайней мере за неделю. Первоначальное требование заключалось в том, чтобы без посторонней помощи люди были готовы к чрезвычайной ситуации за 3 дня. Само правительство хочет быть готовым к трехмесячной гражданской чрезвычайной ситуации, призывая граждан взять на себя ответственность. Это действительно заставляет задуматься о том, чего ждать дальше?

Рекомендации правительства Швеции

Буклет под названием "Кризис" или "Война надвигается" — это обновленная версия документа, выпущенного в 1980-х годах. Он был составлен Шведским гражданским агентством по чрезвычайным ситуациям (MSB) со ссылкой на несколько потенциальных кризисов, согласно шведским СМИ:

— сбои в ИТ-системах

— инциденты в остальном мире

— изменение климата

— рост напряженности в Балтийском регионе

Брошюра предупреждает шведов о том, что знает каждый "выживальщик". "В случае чрезвычайной ситуации в обществе помощь будет оказана тем, кто в ней больше всего нуждается. Большинство должно быть готово самостоятельно справиться в течение некоторого времени". "Вода, еда, тепло и возможность получать информацию от властей — вот самые важные вещи при таком сценарии. Руководство содержит контрольный список продуктов питания и товаров, которые необходимо иметь дома на всякий случай, начиная от основных овощей и заканчивая овсом или соевым молоком, консервированным белком, таким как сардины или отварное мясо, а также предметов, необходимых для обеспечения тепла, доступа к коммуникациям, хранения воды. В брошюре также содержится контрольный список, призванный помочь шведам лучше подготовиться к тому, чтобы справляться с информацией, вводящей в заблуждение. Отмечается, что "лучшая защита от ложной информации и враждебной пропаганды — это критическая оценка источника информации", умение задаться такими вопросами как "это факт или мнение?" и "кто является автором этой информации?", — говорится в материалах шведского издания The Local.

"Мы все несем ответственность за безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям нашей страны, поэтому важно, чтобы каждый обладал знаниями о том как можно внести вклад, если что-то произойдет. Швеция безопаснее многих других стран, однако угрозы сохраняются", — отметил в своем заявлении гендиректор MSB Дэн Элиссон. Контрольный перечень содержит предложения по хранению таких вещей как минеральная вода, влажные салфетки и консервированный хумус. Есть указания в отношении бомбоубежищ, а также инструкции о том, что делать, если банкоматы, мобильные телефоны или интернет перестанут работать. Версии брошюры были опубликованы на 13 языках. Швеция настоятельно призвала граждан быть готовыми защищать свою страну. Брошюра также напоминает гражданам о возможности призыва любого лица в возрасте от 16 до 70 лет, потому что каждый должен "внести свой вклад в защиту страны".

В этом разделе упоминается пропаганда: "Если на Швецию нападет другая страна, мы не сдадимся ни при каких обстоятельствах. Вся информация о том, что сопротивление прекращено, ложна". Но, если говорить о пропаганде, здесь нет упоминания о беспрепятственной иммиграции, превратившей части крупных городов в зоны военных действий. Может ли война, о которой идет предупреждение, быть гражданской войной? Приток лиц с Ближнего Востока и Африки, ищущих убежища, укрепил систему социального обеспечения и систему уголовного правосудия. Уровень преступности в Мальме Стокгольме резко вырос. Согласно Swedish Crime Survey, по сравнению с 2015 годом в 2016 году попытки изнасилования в отношении девочек в возрасте 15-17 лет выросли на 46%. Количество изнасилований подростков в том же году и той же возрастной группе выросло на 19%. Количество попыток изнасилования девочек в возрасте до 15 лет увеличилось на 16%; количество изнасилований девушек в этом же возрасте увеличилось на 26%. Количество изнасилований взрослых женщин выросло на 7%.

Тот факт, что большая часть преступности совершается мигрантами в запретной зоне остается без внимания, о чем говорится в статье в Sputnik News. Швеция отказывается от проведения нового исследования в отношении преступности среди мигрантов, несмотря на тревожные показатели из Норвегии

Касается ли эта угроза россиян, беженцев или кого-либо еще, одно совершенно несомненно: Швеция готовится к войне.