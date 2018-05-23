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Тегеран выдвинул Европе семь условий
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Тегеран выдвинул Европе семь условий для сохранения ядерной сделки 

ТАСС 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерной сделке. Как сообщил телеканал Al Jazeera, требования озвучил в среду руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны.
Среди этих условий — обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном, гарантии стран ЕС по поводу продажи иранской нефти.
Также Тегеран требует от Европы не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его региональную активность.
Кроме того, по словам Хаменеи, страны ЕС должны показать, что им можно доверять в работе по ядерному соглашению с Ираном.
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