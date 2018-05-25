Шведам запретили секс без разрешения

Шведский парламент принял закон, который обяжет граждан предварительно получать согласие на секс. Об этом сообщает The New York Times.

«Секс должен быть добровольным, в противном случае это считается изнасилованием», — сказано в тексте.

Закон требует получения явного вербального или физического согласия и призван изменить характер преследования сексуальных преступлений в стране. Швеция станет десятой страной в Европе, которая признает секс без согласия изнасилованием.

«Современное законодательство основано на современных отношениях. Всегда нужно убеждаться в том, что человек, с которым вы собирается вступить в интимную связь, соглашается на участие добровольно. Эта идея должна прочно закрепиться в умах мужчин и мальчиков Швеции», — объяснил Морган Юханссон, министр юстиции и миграции Швеции.

Начиная с 1 июля, когда закон вступит в силу, обвинителям будет достаточно доказать, что явное согласие не было получено. Согласно предыдущему закону, прокуроры обязаны были найти признаки применения насилия, принуждения к сексу или уязвимого положения жертвы.

Согласно ежегодному национальному исследованию преступлений, жертвами изнасилований становятся 2,4 процента взрослого населения Швеции. Процент пострадавших от сексуального насилия вырос в три раза с 2012 года. Radio Sweden Russian добавляет, что количество сексуальных преступлений связанно с особенностями законодательства.