Киев может начать наступление в Донбассе в дни ЧМ, заявил пленный боец ВСУ

Пленные бойцы ВС Украины утверждают, что Киев может начать наступление в Донбассе во время проведения чемпионата мира-2018 в России

Оперативное командований ДНР в среду организовало в Донецке брифинг с бойцами вооруженных сил Украины Василием Жимилинским и Виталием Чмилем. Они рассказали об обстоятельствах, при которых попали в плен и ответили на вопросы журналистов. Оба силовика подтвердили, что на них не были оказаны меры воздействия со стороны представителей ДНР.

"Нам говорили, что наступление начнется или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или к чемпионату мира. Все это обсуждали, говорили даже, что есть приказ и все дело времени. Мы постоянно к чему-то готовились… нам стали привозить больше боекомплектов и ГСМ (горючесмазочных материалов — ред)… также командир говорил нам, что перед непосредственным наступлением в каждое подразделение передней линии поставят ПТУР Javelin", — заявил Жимилинский.

Второй пленный также указал на факты подготовки командования ВС Украины к наступательным действиям. Оба пленных подтвердили наличие артиллерийский систем на позициях первой линии силовиков.

Представители оперативного командования ДНР пояснили, что один из пленных объявлен командованием вооруженных сил Украины дезертиром, хотя оба бойца были взяты в плен на поле боя, но в разное время и разных участках линии соприкосновения.