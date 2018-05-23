Сирийская армия освободила Ярмук от боевиков ИГИЛ* 

Бойцы армии Сирии празднуют победу, одержанную в пригороде Дамаска — населенном пункте Ярмук, где еще недавно шли бои с террористами. Военнослужащие срывают с домов флаги боевиков запрещенного в России «Исламского государства»* и вывешивают знамена САР.
Сирийский лидер Башар Асад распорядился эвакуировать оставшиеся в глубине освобожденного района семьи боевиков.
Сейчас в Ярмуке тщательно работают саперы и группы зачистки, поскольку есть вероятность, что небольшие группы террористов могут прятаться в подземных тоннелях.
*«Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.