Сирийская армия освободила Ярмук от боевиков ИГИЛ*

Бойцы армии Сирии празднуют победу, одержанную в пригороде Дамаска — населенном пункте Ярмук, где еще недавно шли бои с террористами. Военнослужащие срывают с домов флаги боевиков запрещенного в России «Исламского государства»* и вывешивают знамена САР.

Сирийский лидер Башар Асад распорядился эвакуировать оставшиеся в глубине освобожденного района семьи боевиков.

Сейчас в Ярмуке тщательно работают саперы и группы зачистки, поскольку есть вероятность, что небольшие группы террористов могут прятаться в подземных тоннелях.