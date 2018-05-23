Ополченцы предотвратили окружение Донецка

Украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой , однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции, сообщают украинские СМИ.

Ополчение ДНР подтянуло к своим позициям резервные подразделения из тыла, в том числе отряд «Сомали». Продвижение украинских военных превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов, пишет «Страна.ua».

Отмечается, что стратегически важные высоты вокруг Горловки до сих пор остаются под контролем ополченцев. Этот факт, заявил источник издания, делает невозможным дальнейшее продвижения ВСУ к Горловке.

При этом в самой Горловке зафиксированы неоднократные попадания в дома мирных жителей — разрушено уже более семи домов, пишет портал.

«Страна.ua» отмечает, что материал о планах Киева взять Донецк в кольцо вызвал недовольство у командования ВСУ, однако источники подтверждают достоверность информации о планах относительно занятия высот вокруг Горловки.

Также отмечено, что перед наступлением на Горловку украинский фронт был значительно усилен резервами ВСУ и тяжелой артиллерией. В планах Объединенных сил Украины был также прорыв между Мариуполем и Донецком, однако у ополченцев, судя по всему, была информация о подтягивании ВСУ резервов в районе Горловки.

Напомним, в последние несколько дней украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.