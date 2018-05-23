Ещё
Ополченцы предотвратили окружение Донецка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня

Ополченцы предотвратили окружение Донецка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции, сообщают украинские СМИ.
Ополчение ДНР подтянуло к своим позициям резервные подразделения из тыла, в том числе отряд «Сомали». Продвижение украинских военных превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов, пишет «Страна.ua».
Отмечается, что стратегически важные высоты вокруг Горловки до сих пор остаются под контролем ополченцев. Этот факт, заявил источник издания, делает невозможным дальнейшее продвижения ВСУ к Горловке.
При этом в самой Горловке зафиксированы неоднократные попадания в дома мирных жителей — разрушено уже более семи домов, пишет портал.
«Страна.ua» отмечает, что материал о планах Киева взять Донецк в кольцо вызвал недовольство у командования ВСУ, однако источники подтверждают достоверность информации о планах относительно занятия высот вокруг Горловки.
Также отмечено, что перед наступлением на Горловку украинский фронт был значительно усилен резервами ВСУ и тяжелой артиллерией. В планах Объединенных сил Украины был также прорыв между Мариуполем и Донецком, однако у ополченцев, судя по всему, была информация о подтягивании ВСУ резервов в районе Горловки.
Напомним, в последние несколько дней украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев заявил о больших потерях ополченцев в Донбассе Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ489
Госсекретарь США пригрозил России94
Армия США оказалась в зоне риска16
Трамп поставил США под угрозу14
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»326
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
03:11
В Booking.com ответили на угрозу блокировки
Компании Личный счет
00:32
Строитель дурачился на кране и пожалел
Происшествия
00:31
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ
Украина Происшествия
00:30
McDonald’s угодил в секс-скандал
Компании
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение